El jefe de Defensa filipino sancionado por China acusa a Pekín de acosar a sus detractores

China anunció este jueves sanciones contra Teodoro y sus familiares más cercanos, al acusar al funcionario de haber realizado reiteradamente "comentarios erróneos" sobre el país asiático que, según las autoridades chinas, han perjudicado sus intereses legítimos y las relaciones bilaterales.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino, las medidas prohíben la entrada de Teodoro, su esposa e hijos a China continental, Hong Kong y Macao, y vetan además cualquier transacción, cooperación u otro tipo de actividades entre ellos y organizaciones o individuos chinos.

La Cancillería china aseguró que las sanciones tienen por objetivo "salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses" del país, aunque no especificó qué declaraciones concretas motivaron la decisión.

"Sus propios compatriotas y quienes están bajo su control sufren mucho más. Yo seguiré cumpliendo con mi deber y defendiendo a nuestra nación frente a la maldad que cometen aquí y en nuestros mares", remarcó el responsable de Defensa, quien se encuentra en Canadá, donde ayer se reunió con su homólogo, David McGuinty.

En mayo, durante el Diálogo Shangri-La en Singapur, la cumbre de seguridad anual más importante de Asia, Teodoro criticó en un discurso las actividades de Pekín en aguas del Mar de China Meridional, donde China y Filipinas se disputan la soberanía de varias islas.

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En los últimos años se han registrado frecuentes incidentes entre embarcaciones y aeronaves de ambos países en esta estratégica zona, por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de petróleo y gas.

El principal riesgo es que esta región se convierta en escenario de un potencial conflicto entre Pekín y Washington, pues aunque Estados Unidos no mantiene ninguna disputa soberanista directa, mantiene en vigor un pacto de defensa mutua con Manila.

Desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos, en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de tensión en las aguas en disputa.