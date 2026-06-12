El noroeste de China, en alerta por riesgo de inundaciones que amenazan a infraestructuras

La televisión estatal CCTV reportó este viernes que el desierto del Taklamakán, el mayor de China, registró a comienzos de junio sus primeras inundaciones del año, varias semanas antes de lo habitual.

Según la cadena, que cita a la Administración Meteorológica de China, las precipitaciones y las temperaturas superiores a la media registradas en Xinjiang y otras zonas próximas han favorecido un aumento del caudal de varios ríos y el avance de las inundaciones estivales.

El principal ente meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas eléctricas, mientras que el distrito de Tekes, en la prefectura kazaja de Ili, activó una alerta naranja por lluvias torrenciales tras registrarse precipitaciones intensas en una hora y ante el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de cuatro colores, siendo el rojo el más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul.

La analista del organismo meteorológico Sun Qianqian advirtió de que las crecidas podrían causar daños en carreteras, líneas ferroviarias e instalaciones de petróleo y gas, por lo que recomendó a residentes y viajeros seguir las alertas oficiales y extremar las precauciones.

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Al mismo tiempo, la Administración Meteorológica prevé que amplias zonas del sur del país entren desde este viernes en un periodo de lluvias intensas que se prolongará hasta el próximo miércoles y que afectará a provincias como Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Cantón, Guangxi, Guizhou y Yunnan.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes y episodios de lluvia torrencial de corta duración, mientras que los expertos advirtieron del riesgo de inundaciones repentinas, corrimientos de tierra y otros desastres secundarios.

Por su parte, el Ministerio de Recursos Hídricos indicó que varios ríos de las cuencas del Yangtsé, el lago Dongting, el lago Poyang y el río de las Perlas experimentarán aumentos significativos del caudal, y ordenó a las autoridades locales reforzar la vigilancia y la gestión de embalses y otras infraestructuras de control de inundaciones.