Italia y Corea del Sur acuerdan en Roma más cooperación en semiconductores y tecnología

Ambos líderes se reunieron en Villa Pamphili, una de las sedes de representación del Gobierno italiano, donde adoptaron un 'Plan de Acción 2026-2030' con el objetivo de intensificar la colaboración bilateral en el ámbito político, económico, científico-tecnológico, cultural y en el campo de la seguridad y defensa.

En concreto, Meloni y Lee abordaron la profundización de los lazos en la industria de los semiconductores y la alta tecnología, con especial énfasis en áreas como la inteligencia artificial (IA), la exploración espacial, la automoción y la energía, informó la presidencia del Ejecutivo italiano en un comunicado.

Al término del encuentro, las delegaciones firmaron cuatro acuerdos que abarcan la cooperación al desarrollo, las ciencias y tecnologías avanzadas, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la economía social y solidaria, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El plan estratégico para el próximo lustro establece, entre otros puntos, "avanzar en la cooperación industrial en tecnologías de vanguardia" y la creación de un Comité Conjunto de Coordinación sobre semiconductores, materias primas críticas y fabricación de automóviles.

En el ámbito científico y de innovación, se pactó la implementación del 'XIV Programa Ejecutivo sobre cooperación científica y tecnológica para los años 2026-2028', que incluye proyectos conjuntos en áreas prioritarias como las ciencias ambientales, la transición energética, la física y ciencia cuántica, o la aplicación de la IA en la medicina y la biotecnología.

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Asimismo, ambas partes acordaron "cooperar en la armonización de principios éticos relativos al desarrollo de la IA" y promover soluciones innovadoras y energéticamente eficientes para los centros de datos.

Por otra parte, los mandatarios acordaron explorar sinergias entre el Plan Mattei',la iniciativa del Gobierno italiano para el desarrollo de África, y los programas de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en el continente africano, con el fin de permitir a sus respectivos sectores privados "aprovechar oportunidades conjuntas en terceros mercados".

En el plano estratégico, pactaron incrementar la cooperación en cultura, educación y defensa, lo que incluye la promoción de iniciativas conjuntas para fomentar las asociaciones entre las industrias militares de ambos países.

Por último, Meloni y Lee reafirmaron "el compromiso común por la estabilidad y la prosperidad del Indopacífico" y "intención compartida de contribuir a los esfuerzos en curso para reabrir el Estrecho de Ormuz", según el Gobierno italiano.