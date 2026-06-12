La china Alibaba oferta 1.500 millones de dólares por la plataforma de reparto Pupu

Ese medio cita a fuentes anónimas que apuntaron que la oferta de Alibaba es más del doble que la presentada por su antigua filial Sun Art, ahora respaldada por el fondo DCP Capital, que puso unos 600 millones de dólares sobre la mesa por Pupu.

La oferta al alza del grupo con sede en Hangzhou (este) respondería a la cada vez más intensa competencia por hacerse con activos comerciales entre los tres grandes nombres del sector chino del comercio electrónico, donde lidia con JD.com y Meituan.

Esta última anunció en febrero un acuerdo por 717 millones de dólares para hacerse con Dingdong, otra firma que, como Pupu, está especializada en llevar a domicilio alimentos y otros productos de supermercado, un servicio muy demandado entre los ciudadanos del país asiático.

Ese segmento, apuntó Bloomberg, es uno de los pocos que todavía presentan margen de crecimiento en términos de penetración en línea, y Pupu también es una de las últimas compañías independientes de reparto a domicilio que aún no han sido adquiridas por uno de los gigantes del sector, marcado, como tantos otros, por las guerras de precios en estos últimos años.

El artículo recordó que, si bien la consolidación podría ayudar a aliviar esas guerras de precios, también supone concentrar más poder en las manos de un puñado de plataformas dominantes, lo cual chocaría con los planes de Pekín de fomentar la competencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, la mencionada compra de Dingdong por parte de Meituan todavía está pendiente de la aprobación de las autoridades, que también podrían escrutar de cerca la posible adquisición de Pupu, la cual centra su negocio en regiones del centro y el sur, y factura el equivalente a unos 4.430 millones de dólares al año.