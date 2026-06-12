La reina Sofía entrega la Medalla de Honor del Festival de Granada a Zubin Mehta

La entrega tuvo lugar esta noche en el Palacio Carlos V de Granada, en el recinto de la Alhambra, antes del inicio de la segunda parte del concierto inaugural, en el que ha sonado la trilogía sinfónica concebida por Mozart en el verano de 1788.

Amiga y admiradora desde hace décadas del director de orquesta, doña Sofía estuvo acompañada en la entrega de la Medalla por el director del Festival de Música y Danza, Paolo Pinamonti; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consejera andaluza en funciones de Cultura, Patricia del Pozo; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Tras el acto de entrega, doña Sofía volvió a su sitio por el pasillo central del Palacio de Carlos V mientras era ovacionada por el público, tras lo cual se retomó el concierto.

El Consejo Rector del Festival acordó el pasado mayo otorgar la Medalla de Honor de este año a Zubin Mehta (Bombay, 1936) por su trayectoria artística y profesional y su estrecha vinculación con esta cita musical internacional en la que ya ha dirigido siete conciertos en las ediciones de 1964, 1968, 2011 y 2026.

El programa del concierto inaugural de esta edición dirigido por Mehta recorre las tres últimas sinfonías del genial compositor salzburgués, consideradas la cima de la música instrumental del siglo XVIII: la nº 39 en mi bemol mayor KV 543, la nº 40 en sol menor KV 550 y la nº 41 en do mayor, KV 551 'Júpiter'.

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Su ejecución correspondió a la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, fundada en 1928 por Vittorio Gui como Stabile Orchestrale Fiorentina y que ha participado desde sus inicios en las temporadas de conciertos y ópera del Teatro Comunale di Firenze.

Al inicio del concierto, justo cuando se subía a la silla instalada en el podio, Mehta sufrió, debido a un tropiezo, un amago de caída que no ha llegado a producirse porque ha sido sujetado a tiempo por los músicos.

La amistad entre la reina Sofía -entonces princesa- y el director de orquesta indio se remonta a 1964, cuando Mehta ofreció su primer concierto en el marco del Festival junto a la Orquesta Nacional de España, ha recordado estos días el certamen.

Doña Sofía volverá a asistir este sábado al Festival de Música y Danza de Granada, esta vez para presidir la tradicional gala flamenca a beneficio de la fundación que lleva su nombre.

La actuación correrá a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía con el espectáculo 'Flamenco Patrimonio', una propuesta que reivindica la memoria, la transmisión y la vigencia del flamenco como una de las principales señas de identidad cultural de Andalucía.