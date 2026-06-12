Las bolsas europeas suben en torno al 1,50 % tras dar Trump por terminada guerra con Irán

En la apertura del mercado, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 1,70 %; seguida de Fráncfort, con el 1,50 %; París, con el 1,49 %; Milán, con el 1,26 %; Londres, con el 0,79 %; y el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, un 1,53 %.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Irán "terminó hoy" y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.

La afirmación de Trump, asegurando que un pacto entre ambos países es inminente se producía después de que horas antes ordenara cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugerido que las conversaciones avanzaban favorablemente; sin embargo hasta el momento las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo.

La perspectiva de la reapertura del estrecho de Ormuz lleva a caídas en el precio del petróleo, que en el caso del brent, de referencia en Europa, son del 2,02 %, hasta situarse el barril en 88,52 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., baja también un 1,93 %, hasta los 86,03 dólares.

El gas natural TTF cae con fuerza, un 5,65 %, con el megavatio/hora en 46,86 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los metales preciosos, el oro tras bajar ayer hasta los 4.000 dólares la onza, registra una subida del 2,09 %, hasta los 4.200,34 dólares, mientras que la plata avanza el 3,99 %, hasta los 66,57 dólares.

Los futuros de Wall Street, que ayer cerraron con fuertes alzas tras cancelar Trump los ataques que había ordenado contra Irán, y que fueron del 1,86 % para el Dow Jones; del 1,75 % para el S&P 500; y del 2,54 % para el Nasdaq, se muestran a esta hora casi planos, con alzas del 0,03 % para el primero, y caídas del 0,11 % y del 0,32 % para el segundo y tercero respectivamente.

La Bolsa de Nueva York se encuentra pendientes de la salida a Bolsa este 12 de junio de SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, una oferta pública inicial de 135 dólares por acción y con el objetivo de recaudar 75.000 millones de dólares, alcanzando así una valoración histórica de aproximadamente 1,75 billones de dólares.

En Asia, el Nikkei de Tokio ha cerrado con una subida del 2,81 %, mientras que el Kospi surcoreando ha subido un 4,63 %, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 1,12 % y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 1,49 %.

En Europa, tras la decisión esperada de la subida de tipos por el Banco Central Europeo (BCE) en un cuarto de punto hasta el 2,25 %, y previamente a la decisión de la Fed del próximo día 17, que previsiblemente los mantendrá en el 3,50%-3,75 %; en Alemania se ha conocido que el IPC interanual en mayo fue del 2,6 %, levemente inferior a los registrados en abril, del 2,9 %; y marzo, del 2,7 %.

Entre tanto, en España, la inflación se mantuvo en mayo en el 3,2 % interanual, mientras que ha revisado una décima al alza la inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, hasta el 3 %, dos décimas más que en abril.

Asimismo, en EE.UU., la Universidad de Michigan publicará este viernes la lectura preliminar de junio de su índice de sentimiento de los consumidores de EE.UU., que se espera que haya repuntado ligeramente tras haberse situado a su nivel más bajo de su serie histórica en mayo.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,989 %; y la del español hasta el 3,419 %.

El euro se deprecia el 0,10 % frente al dólar y se cambia a 1,156 unidades, mientras que el bitcóin cae un 0,50 %, hasta los 63.022,7 dólares. EFECOM