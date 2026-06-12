Migración irregular hacia la UE cae un 40 % en primeros cinco meses del año, según Frontex

Este nuevo marco legal, que incluye un sistema de control unificado en todas las fronteras exteriores, se estrena en un contexto de descenso generalizado de la presión migratoria, con un total de 39.000 cruces irregulares detectados entre enero y mayo.

Según el informe difundido por Frontex, esta tendencia a la baja se materializó en menos infiltraciones en prácticamente todas las rutas, con la única excepción del Mediterráneo occidental.

En esa ruta, donde se ubican el estrecho de Gibraltar y las islas Baleares, se detectó un notable aumento de casos -del 46 %-, con 7.100 llegadas registradas.

Este incremento está impulsado, según Frontex, por las salidas desde las costas de Argelia, lo que refleja un desplazamiento de las redes de tráfico de personas ante los controles más estrictos en Marruecos y otras rutas tradicionales.

Como contrapartida, el desplome más drástico de toda la Unión Europea se ha producido en la ruta de África occidental, que afecta a la región de las Islas Canarias, donde las detecciones han caído un 71 % con respecto al mismo período de 2025, con un total de 3.200 casos, gracias a las medidas de vigilancia de países como Mauritania, Senegal y Gambia, explica Frontex.

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En cuanto al resto de zonas, el Mediterráneo central se mantiene como la ruta con mayor volumen de migración irregular con 11.600 casos, a pesar de haber experimentado un descenso del 46 %.

Frontex advierte en su informe de que la volátil situación en Oriente Medio genera una creciente incertidumbre, aunque de momento no ha provocado desplazamientos masivos hacia las fronteras europeas.

A pesar de la reducción estadística, el coste humano sigue siendo trágico, con casi 1.300 personas muertas en el Mediterráneo en lo que va de año.

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, declaró respecto a la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE que "a partir de este momento, cualquier persona que llegue a las fronteras será identificada, registrada y examinada bajo un estándar común, transformando las 27 normativas nacionales previas en un procedimiento único y coordinado con agentes desplegados sobre el terreno desde el primer día".