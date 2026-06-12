Militares heridos en un enfrentamiento con "civiles armados" en la frontera con Colombia

Los militares fueron evacuados para recibir atención médica y la institución señaló que, de forma preliminar, se conoce que habría personas fallecidas y heridas dentro del grupo armado, sin precisar el número exacto de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio Cascales, durante operaciones militares desarrolladas en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el Gobierno contra las bandas criminales en enero de 2024.

Según el Ejército, los soldados realizaban un patrullaje en una zona donde se desarrollaban actividades de minería ilegal cuando fueron atacados a tiros por grupos civiles y, "en estricto cumplimiento del uso legítimo y progresivo de la fuerza", repelieron el ataque.

El Ejército aseguró que continuará sus operaciones en la zona, que se intensificaron desde que en 2024 el Gobierno del país andino pasara a catalogar como "terroristas" a las bandas criminales y agudizase la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa intensificó esta lucha y reforzó la presencia militar en la frontera norte porque, según su criterio, el país vecino no actúa con firmeza contra las actividades criminales que se desarrollan en esa zona.