Organizaciones piden a Venezuela transparencia e imparcialidad en renovación del Supremo

La AN, controlada por el chavismo, sustituirá a ocho magistrados que renunciaron o se jubilaron y escogerá a los que ocuparán las 12 vacantes creadas con la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que aumentó de 20 a 32 el número de sus miembros.
También designará al inspector de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).
Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la alianza global Civicus, señalaron en un comunicado que la designación "no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética".
En ese sentido, instaron a publicar un cronograma detallado que permita "conocer cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos", difundir la lista de los aspirantes y sus hojas de vida y definir un baremo o criterios de calificación objetivos antes de las evaluaciones.
Además, exigieron establecer mecanismos de impugnación y emitir respuestas fundamentadas a cada una de las objeciones recibidas, así como garantizar "espacios reales de participación ciudadana".
Al respecto, explicaron que el proceso debe contemplar mecanismos que permitan a la sociedad civil seguir "cada etapa, presentar información relevante, conocer los criterios de evaluación y acceder a información suficiente sobre las decisiones adoptadas".
Esto lo consideran indispensable para "vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales".
A juicio de las organizaciones, la independencia judicial es "especialmente relevante para las víctimas de violaciones de derechos humanos", ya que un TSJ autónomo e independiente "es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición".
"Esto resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante", advirtieron.
Por último, las organizaciones exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los mecanismos internacionales pertinentes a monitorear este proceso.
El plazo para las postulaciones a magistrados y otros cargos del TSJ finaliza el próximo miércoles, tras una segunda prórroga anunciada este jueves por el Parlamento.