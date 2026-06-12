Sale hacia Roma la delegación del papa que se quedó en Tenerife por un problema del avión

Fuentes de la aerolínea dijeron a EFE que lamentaban el incidente ocurrido este viernes tras detectarse un fallo técnico "imposible de reparar de manera inmediata".
Iberia agregó que su prioridad es "siempre la seguridad", por lo que aplicó el "protocolo habitual" en situaciones semejantes: utilizar otro avión para continuar el viaje.
Además, aseguró que el tiempo empleado en la sustitución fue "el necesario" para hacer llegar una nueva nave desde Madrid.
La empresa expresó su más sinceras disculpas a los pasajeros que se han visto afectados por este incidente.