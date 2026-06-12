TAP devuelve 25 millones de euros al Estado tras concluir su plan de reestructuración

"Los procesos de alienación de sus participaciones en Cateringpor y en SPdH" finalizaron este 11 de junio, detalló hoy la compañía en un comunicado.

TAP concluyó la venta del 51 % del capital social que tenía en Cateringpor a la suiza Gate Gourmet, que ya era accionista de la empresa, tras el concurso público lanzado a finales de 2025 y de la decisión comunicada en abril de este año.

Además, también finalizó el proceso de venta de toda su participación en SPdH, "en los términos del contrato de compraventa de acciones celebrado en mayo".

Por otro lado, y tras una resolución adoptada el pasado día 5 de junio por el Estado portugués -único accionista actualmente de la compañía-, fue realizada una operación de reducción del capital social de TAP.

Esta operación incluía, "entre otros elementos", el reembolso parcial de la ayuda del Estado a la reestructuración, por el valor de 24,99 millones de euros: "El valor ya fue devuelto al accionista", señala el comunicado de TAP.

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"Con estas operaciones -agrega la nota-, TAP cumple plenamente con los compromisos restantes previstos en la Decisión de la Comisión Europea del 21 de diciembre de 2021 y en la Decisión de la Comisión Europea del 23 de diciembre de 2025, concluyendo el plan de reestructuración del Grupo TAP".

Según destacó el director general de TAP, Luís Rodrigues, el plan se ha completado "con un grado de satisfacción enorme para todos".

"A partir de ahora, vamos a mirar cada vez más hacia delante y seguir con el proceso de transformación de esta compañía, este grupo, como lo que debe ser", subrayó.

El Gobierno portugués, que encabeza el centroderechista Luís Montenegro, prepara la privatización parcial de la aerolínea de bandera, una operación destinada a atraer a un socio estratégico y que ha despertado interés en grandes grupos europeos del sector.