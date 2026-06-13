Al menos un muerto en nueva oleada de ataques de Israel tras orden de evacuación en Líbano

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

El medio estatal añadió que varios drones israelíes también atacaron el municipio de Qasiba, en la región meridional de Nabatieh, mientras que los aviones de combate de Israel también lanzaron tres bombardeos en las inmediaciones de un punto de control militar en Kfarhouna, en Jezzine.

En esa misma zona, un dron atacó a un empleado de la compañía eléctrica libanesa "mientras regaba sus cultivos, lo que provocó que resultara herido y fuera trasladado al hospital", indicó la ANN, que también informó de ataques de artillería desde diferentes puntos que las tropas israelíes han ocupado en el sur del Líbano.

Estos ataques tienen lugar después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación de una veintena de localidades del sur libanés, tras acusar al grupo chií Hizbulá de violar el frágil alto el fuego en vigor, alcanzado en abril y renovado desde entonces pese a que no ha sido respetado.

Hizbulá, por su parte, reivindicó dos ataques contra las tropas y vehículos israelíes que invaden diferentes puntos del sur del Líbano.

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La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3.700 personas solo en el Líbano, de acuerdo con las autoridades del país mediterráneo.