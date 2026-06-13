Ambientalistas rusos liberan en Barents una ballena jorobada enredada con una soga

"¡Muchachos! ¡Lo logramos! ¡La desenredamos! ¡Del primer intento! ¡Fue un trabajo ideal!", escribió en su cuenta de Telegram.

Anteriormente la ambientalista y jefa del proyecto 'Ballenas de Teriberka' Tatiana Yefrémova informó a la agencia rusa TASS de la liberación del animal pese al mal tiempo, la lluvia, el fuerte viento y oleaje.

Según el gobernador local, Andréi Chibis, la agencia rusa de protección de la naturaleza Rosprirodnadzor dio el visto bueno para la operación de rescate de la ballena, para lo cual fue enviado un grupo de especialistas con el fin de minimizar el estrés al animal.

La ballena, con varias heridas, algunas profundas, fue avisado por primera vez el pasado 5 de junio cerca de la localidad de Teriberka.

La soga se había enredado en torno a sus aletas pectorales, inutilizándolas, por lo que el mamífero solo podía valerse de la cola.

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Los ambientalistas le apodaron cariñosamente Piotr, cuyo diminutivo es Petia, según Kunitsa.

Por su parte, Chibis señaló que los especialistas vigilan el estado de animal tras su liberación.

"El estado del tiempo está empeorando, pero los científicos permanecen cerca, mientras hay posibilidades de observar el estado de la ballena, para comprender cómo se siente tras la liberación y cómo reacciona ante los cambios", escribió en Telegram, donde agradeció a los participantes en el rescate.