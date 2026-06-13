De la Espriella aventaja a Cepeda por casi 8 puntos en 2 sondeos a una semana de elección

En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 52,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda, del partido Pacto Histórico, recibe el 45 %, lo que supone una ventaja de 7,6 puntos porcentuales. El voto en blanco representa el 2,4 %.

Este sondeo, que se hizo con 2.073 personas entre el 8 y el 12 de junio y tiene un margen de error del 2,9 %, muestra un crecimiento de la intención de voto por ambos candidatos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

En el caso de De la Espriella, la intención de voto creció nueve puntos, desde el 42,6 % que tenía en mayo, mientras que Cepeda, que el mes pasado tenía el 40 %, subió cinco unidades.

En la primera vuelta de las elecciones, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %) y Cepeda, 9,7 millones (40,98 %).

En el otro sondeo publicado este sábado, de la firma AtlasIntel para la revista Semana, el candidato de ultraderecha tiene el 50,9 % de intención de voto y Cepeda recibe el 43,1 %, es decir una ventaja de 7,8 puntos porcentuales, mientras que el voto en blanco representa al 3,0 %.

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Esta encuesta, que se hizo entre el 9 y el 11 de junio con 2.992 personas, tiene un margen de error de 2,0 puntos porcentuales.

Las campañas en lugares públicos para la segunda vuelta electoral se cierran este domingo, una semana antes de los comicios, y quien gane el 21 de junio asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.