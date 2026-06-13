El cantante francés Patrick Bruel suma dos nuevas denuncias por delitos sexuales

Las dos nuevas querellas contra él fueron formalizadas el viernes ante el tribunal judicial de Nanterre (afueras de París), que centraliza los casos abiertos contra el que fue uno de los grandes ídolos de la música francesa en los años 90.

Una de las nuevas denuncias se refiere a un intento de violación y una agresión sexual que tuvieron presuntamente lugar en octubre de 2007, durante una visita de Patrick Bruel al Festival de Cine de La Reunión, según detalló la cadena BFMTV, al confirmar una información del portal de investigación periodística Mediapart.

La segunda denuncia se refiere a una violación y una agresión sexual que tuvieron lugar, según la acusación, en mayo de 2012.

Estos casos se suman a las numerosas denuncias y acusaciones públicas que han ido emergiendo desde abril pasado contra Bruel, si bien en algunos casos los hechos ya prescribieron y no podrán ser tramitados por la Justicia.

El también actor, de 67 años, estuvo en detención provisional entre el lunes y el miércoles por la noche, cuando declaró ante un juez de instrucción.

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Tras es interrogatorio se dictó su imputación por, hasta la fecha, cuatro de las 13 denuncias que analizaba ese tribunal contra el intérprete de éxitos como 'Casser la voix'.

La Fiscalía había pedido, además de la inculpación de Bruel, que permaneciera provisionalmente encarcelado, pero la Justicia optó por concederle la libertad bajo control judicial.

Las condiciones que se le impusieron implican no abandonar el territorio nacional, entregar su pasaporte, no entrar en contacto con las víctimas ni con los miembros de sus familias, no acudir al domicilio de las víctimas, no frecuentar salones de masaje, acreditar el seguimiento de tratamiento psicológico y una fianza de 500.000 euros.

Bruel, por su parte, rechaza las acusaciones y, a través de sus abogados, había indicado que estaba "a disposición de la justicia" para responder "a todas las preguntas de los investigadores" y que tenía intención de aportar "todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia".

La semana pasada, Bruel suspendió las representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba.

El pasado 29 de mayo había anunciado igualmente la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, en nombre de la "serenidad" por las investigaciones judiciales que tiene abiertas en su contra.