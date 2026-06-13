El gobernador prorruso de Jersón denuncia nuevo ataque ucraniano contra puentes a Crimea

"El enemigo llevó a cabo un nuevo intento de atacar los puentes en dirección a Chongar. El movimiento al paso Dzhankói está interrumpido", escribió en su canal de Telegram.

Añadió que las fuerzas ucranianas atacaron esta noche el puente que une Guenichesk con la punta de tierra de Arabat.

"Los especialistas ya inspeccionaron las estructuras (del puente). Se puso en marcha el tránsito por un carril en dos direcciones", indicó.

Según Saldo, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 25 drones que atacaban los puentes.

Los militares ucranianos han incrementado en los últimos días los ataques contra los puentes que unen Jersón y Crimea con el fin de socavar la logística del Ejército ruso que combate en el sur de Ucrania.

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El puente de Chongar ya fue atacado los pasados 7 y 9 de junio, mientras que el puente entre Guenichesk y la punta de tierra de Arabat fue atacado el 10 de junio.

Ucrania también atacó el 11 de junio varios puentes sobre el canal del Norte de Crimea, y los puentes entre Perekop y Armiánsk y en la localidad de Stavki.

En vistas a ello, la parte rusa se ha visto a buscar rutas logísticas alternativas para el abastecimiento de sus tropas.

Estos ataques también afectan el abastecimiento de combustible a Crimea.