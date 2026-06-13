El oteador de palabras: “pasivismo”, “guardacolas”, “madurescencia”...

Una actitud en cierto modo opuesta al activismo es el “pasivismo”, que propugna la pasividad, la resignación y la aceptación de las circunstancias del momento, ya sea por convicción, por desinterés o por considerar inútil cualquier intento de cambio.

Hacer una cola puede ser tedioso, y por ello no es de extrañar que haya quien intente evitarlo. Una opción es recurrir a un “guardacolas”, cuya tarea es justamente la que su nombre sugiere: guardar el puesto hasta que la persona interesada se presente poco antes de abrir la taquilla o la ventanilla.

En la transición entre dos ecosistemas, las comunidades de seres vivos se solapan en un equilibrio delicado, a veces con ciertos elementos propios. A esta zona de contacto se la denomina “ecotono”, y su complejidad biológica la hace particularmente frágil ante alteraciones ambientales y la presión humana. El segundo elemento de esta voz procede del griego “tónos”, que significa ‘tensión’.

Tomando como base la idea de cambio y replanteamiento de la vida característica de la adolescencia, se ha propuesto el concepto de “madurescencia”, que se aplica a las personas que se encuentran en la madurez, con una edad de entre 45 y 65 años, aproximadamente, y que atraviesan una etapa de redefinición personal, profesional y emocional.

Aunque a menudo se trata como sinónimo de “fueloil”, el “combustóleo” es más específicamente un tipo muy viscoso, con un contenido elevado de impurezas y de precio comparativamente menor. Se obtiene como residuo del refino del petróleo y sirve sobre todo como combustible industrial.

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"Plotear” se usa casi siempre en la Argentina con el sentido de recubrir una superficie con vinilo adhesivo impreso, especialmente vehículos, vidrieras y mobiliario urbano. Va más allá en su significado, por tanto, de la mera impresión con un plóter.