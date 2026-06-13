Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos se podría firmar en los “próximos días”

“Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.

“Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota”, aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.

Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra.

En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Araqchí consideró que “Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos”, país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.

Desde Estados Unido también se espera firmar "en los próximos días” un acuerdo que cumpliría los "objetivos principales" del presidente, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo.

A pesar de la aparente inminente firma de un acuerdo las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó anoche de que la armada iraní atacó un buque que trataba de cruzar el estrecho “sin permiso” mientras que desde Estados Unidos denunció que Irán lanzó drones en el estratégico paso.