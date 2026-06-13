Mueren cinco militares en un accidente de avión de la Fuerza Aérea india

"La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de cinco miembros de su personal en el accidente del An-32 en Jorhat", confirmó la institución militar a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

La aeronave An-32 sufrió el siniestro aproximadamente a las 10:00 hora local (04:30 GMT) mientras completaba un vuelo rutinario.

Por el momento se desconocen los motivos exactos que provocaron que la aeronave se accidentara. Para esclarecer lo sucedido, las autoridades militares anunciaron la constitución de una comisión de investigación que determinará las causas del siniestro ocurrido durante la fase de aterrizaje.

La IAF ha solicitado evitar cualquier tipo de especulación hasta que se disponga de los resultados preliminares de la investigación, al tiempo que se ha comprometido a proporcionar más detalles a medida que la información esté disponible.

Este siniestro sucede al accidente aéreo del pasado mes de enero en el que murió el entonces vice primer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, una figura central de la política regional, junto a otras cuatro personas.

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En aquella ocasión, un jet ejecutivo alquilado que cubría una ruta política se estrelló por la mañana en el oeste del país, también durante la maniobra de aterrizaje y sin dejar supervivientes.