Trump afirma que un acuerdo con Irán está cerca

El mandatario estadounidense dijo que el acuerdo de paz con la República Islámica podría concretarse mañana domingo. Aunque del lado iraní hablan de un memorando de intendimiento para avanzar luego hacia un pacto que ponga fin a la guerra inicaida en febrero pasado.

De su lado, Pakistán, que oficia de mediador para un acuerdo de paz, que el pacto podría cerrarse en “24 horas”.

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Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.