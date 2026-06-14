Alemania aporta ocho millones de euros a África Oriental para combatir el ébola y el mpox

El acuerdo, firmado el pasado viernes en la sede de la EAC en Arusha, norte de Tanzania, contempla una partida de cinco millones de euros gestionada a través del Banco de Desarrollo alemán (KfW) para el combate del mpox y la seguridad sanitaria, además de un compromiso adicional de tres millones de euros para la prevención del ébola.

El convenio fue suscrito por el secretario general de la EAC, Stephen Patrick Mbundi, y la directora del KfW para Tanzania y el bloque regional, Vanessa Eidt, según reportan medios locales este domingo.

“Este apoyo contribuirá en gran medida a que la EAC avance en la coordinación regional frente a las actuales amenazas a la salud pública, lo que incluye el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y la mejora de la capacidad de los laboratorios”, declaró Mbundi en un comunicado.

La asistencia financiera se conoce en un momento de especial necesidad en la región, donde la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda continúan reportando casos de ébola.

Las autoridades de la RDC elevaron este domingo a 710 los casos confirmados por la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 149 muertes, mientras que Uganda ha detectado 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados del este congoleño y entre los que hay dos muertos.

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Como parte de este programa de cooperación —activo desde 2016—, las autoridades también pusieron en marcha un nuevo laboratorio móvil donado por Berlín.

Con esta incorporación, la EAC cuenta ya con diez unidades móviles distribuidas entre sus siete socios (Burundi, RDC, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda) para acelerar el diagnóstico temprano y contener la propagación de virus.

Asimismo, Alemania hizo entrega de 500 equipos de protección individual (EPI) destinados al personal sanitario de primera línea y financiará programas de capacitación técnica para el Grupo de Expertos de Despliegue Rápido (RDE) de la EAC, una red multidisciplinar que cuenta con más de 180 especialistas bajo el enfoque de "Una sola salud".