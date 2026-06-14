Aterriza en Damasco el primer vuelo de la aerolínea emiratí Etihad desde 2012

La agencia de noticias oficial siria SANA anunció que el vuelo llegó procedente de la capital emiratí, Abu Dabi, y que la aerolínea operará cuatro vuelos semanales entre ambas ciudades los martes, jueves, viernes y domingos.
El asistente del jefe de la Autoridad de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria, Amyad Najal, valoró que esta nueva conexión "refleja la creciente confianza en el sector de aviación civil siria y la capacidad de sus aeropuertos de recuperar su papel como centros vitales del movimiento aéreo".
"Aspiramos a que estos vuelos contribuyan en reforzar los viajes y el intercambio económico y turístico entre los dos países hermanos y que sea un comienzo de una nueva etapa de colaboración y apertura y comunicación aérea con el mundo", añadió.
Etihad ya anunció el año pasado que en junio de 2026 reanudaría sus operaciones en Damasco debido a "la creciente demanda" de los viajeros de Emiratos y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), alianza integrada también por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.
Los cuatro vuelos semanales serán operados por aviones Airbus A320.
Gran parte de las aerolíneas internacionales suspendieron sus conexiones en Siria en 2012 debido a la guerra civil que estalló en el país el año interior, pero anunciaron su intención de volver a Damasco tras la caída del expresidente sirio Bachar al Asad en diciembre de 2024.