Bangladés anuncia el arresto de su exjefe policial en Dubai sancionado por EE.UU.

“Este es un éxito histórico para la Policía. A través de esto podremos salir de la cultura de la impunidad. Queremos asegurar a la nación que, no importa cuán poderoso sea un criminal, nadie está por encima de la ley”, declaró ante el Parlamento el ministro del Interior bangladesí, Salahuddin Ahmed.

El ministro precisó a la cámara que el Ejecutivo fue notificado sobre el arresto de su antiguo máximo mando policial, efectuado el pasado 12 de junio a petición de la Interpol, por parte de la Oficina Central Nacional (OCN) de Abu Dabi.

El arresto se produce casi cinco años después de que Estados Unidos impusiera sanciones al exjefe policial y a varios funcionarios más de la fuerza de seguridad de élite, el Batallón de Acción Rápida (RAB), bajo el programa de sanciones Global Magnitsky en 2021.

Washington acusó al policía, quien ocupó varios cargos clave bajo el mandato de la derrocada gobernante Sheikh Hasina, de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la implicación en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por el RAB.

Benazir Ahmed se desempeñó como director general del RAB desde 2015 hasta 2020, antes de convertirse en jefe de la policía.

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Grupos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han acusado durante años a las agencias de seguridad bajo su liderazgo de perseguir a activistas de la oposición, disidentes y críticos del Gobierno mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

En 2024, la Comisión Anticorrupción (ACC) del país inició una serie de investigaciones en su contra por la presunta acumulación de riqueza ilícita.

El exjefe policial huyó del país antes de que Hasina fuera derrocada por un violento levantamiento en 2024, y había permanecido prófugo hasta su arresto.