El Ejército israelí se prepara para recibir fuego iraní "en las próximas horas"

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecen en alerta máxima y preparadas para una serie de escenarios defensivos y ofensivos", reza el texto, que añade que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, está llevando a cabo una "evaluación continua" de la situación.

"En este momento, no hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interno. En caso de que se produzca algún cambio, se informará a la población al respecto. Las FDI no tolerarán ningún ataque dirigido contra el territorio del Estado de Israel", concluye.

El domingo después del mediodía, el Ejército israelí atacó Dahye, los suburbios del sur de Beirut, después de que tres drones enviados desde Líbano por Hizbulá hubieran impactado en comunidades israelíes del norte, cercanas a la frontera con el país vecino.

El bombardeo israelí de Beirut ocurrió en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para impulsar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si efectivamente el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.

La última vez que Israel atacó el Dahye fue hace una semana, lo que provocó la respuesta de Irán lanzando tres oleadas de misiles contra territorio israelí, que a su vez contestó con ataques al país persa.

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Irán había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Dicho intercambio de fuego, que se produjo el lunes 8 de junio, acabó gracias a la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.