Guardacostas yemeníes rescatan a 27 personas tras cuatro días a la deriva en mar Arábigo

La embarcación, identificada como Sultan Marina, sufrió una avería mecánica mientras viajaba desde el archipiélago de Socotra hacia la costa oriental del Yemen, dejando a sus ocupantes a la deriva durante cuatro días en alta mar, dijo la Autoridad de la Guardia Costera en un comunicado.

Según la nota, los rescatistas recibieron una llamada de emergencia que informaba de la ubicación de la embarcación a unas 64 millas náuticas del puerto de Nishtun, en la provincia oriental yemení de Al Mahrah.

Los equipos de búsqueda y rescate fueron enviados de inmediato a pesar de las difíciles condiciones marítimas, marcadas por fuertes vientos y oleaje intenso.

Las autoridades señalaron que la misión de rescate duró más de 14 horas, durante las cuales los equipos tuvieron que luchar contra las adversas condiciones meteorológicas y marítimas para llegar a la embarcación a la deriva.

Las 27 personas a bordo, todas yemeníes, fueron evacuadas a salvo y la embarcación fue remolcada con éxito al puerto de Nishtun.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Guardia Costera informó de que la operación se llevó a cabo en coordinación con las autoridades locales y otros organismos pertinentes, que movilizaron los recursos disponibles para garantizar la seguridad de los tripulantes y concluir la misión con éxito.

El rescate pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los marineros que navegan por las aguas de las costas sur y este del Yemen, especialmente durante periodos de mal tiempo.

El mar Arábigo y las rutas que conectan el continente con el remoto archipiélago de Socotra son corredores de transporte vitales para pasajeros y mercancías, pero pueden volverse peligrosos cuando las embarcaciones sufren averías lejos de la costa.