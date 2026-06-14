Guterres celebra el acuerdo entre EE.UU. e Irán, "decisivo para una solución pacífica"

"Mis más cálidas felicitaciones a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que contempla un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para futuras negociaciones", señaló Guterres en un breve comunicado en X.

El jefe de Naciones Unidas expresó además su agradecimiento a Pakistán, Catar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y otros países de la región por el papel desempeñado en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que alcanzaron un acuerdo de paz que será rubricado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza y cuyos detalles todavía no han sido divulgados.

El acuerdo contempla el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Guterres reclamó reiteradamente el fin de los combates, que se respetaran los distintos altos el fuego negociados durante los últimos meses y la reapertura completa del estrecho de Ormuz, advirtiendo de las graves consecuencias humanitarias y económicas de su cierre.

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La contienda comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que acabó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.