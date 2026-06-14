Israel ataca los suburbios al sur de Beirut

"De conformidad con la directiva del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos terroristas de la organización Hizbulá en los suburbios del Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", dice la nota.

Por su parte, el Ejército israelí comunicó que atacó una instalación de infraestructura de Hizbulá en Dahye".

El ataque al Dahye, un núcleo de las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hizbulá, se produce después de que el Ejército israelí informara este domingo de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera con el país vecino.

El Ejército, que acompañó la información con un vídeo grabado desde una casa en el que se ver un dron cayendo en un bosque, denunció que dichos ataques constituyen una violación del alto el fuego acordado con el Líbano, a pesar del cual se producen ataques a diario por parte de Israel y lanzamiento de proyectiles por Hizbulá.

Ocurre además en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para impulsar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.

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La última vez que Israel atacó el Dahye fue hace una semana, lo que provocó la respuesta de Irán lanzando tres oleadas de misiles contra territorio israelí, que a su vez contestó con ataques al país persa.

Irán había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Dicho intercambio de fuego, que se produjo el lunes 8 de junio, acabó gracias a la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, que impulsa un acuerdo de paz con Irán aún en el aire.