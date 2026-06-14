Israel mata a un hombre en Gaza y muere un niño de 13 años herido en un ataque anterior

Según una fuente del Hospital Naser, el fallecido este domingo ha sido identificado como Zaki Mohamad al Qarra, quien según fuentes de los servicios de ambulancias gazatíes fue disparado por un francotirador cerca de la rotonda de Bani Suheila en la carretera de Salah al Din, en el sureste de Jan Yunis.

En el ataque resultó herida de gravedad otra persona que fue trasladada al mismo centro hospitalario.

Además, alrededor de la medianoche, un niño de 13 años murió de las heridas que le había causado una semana antes un ataque contra el área de Batan al Samin area, también en Jan Yunis, confirmó a EFE una fuente del Nasser.

Con sus muertes, ya son al menos 987 los palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, en ataques diarios del Ejército israelí que aún continúa desplegado en la Franja de Gaza.

Desde el inicio de la ofensiva bélica en octubre de 2023, cerca de 73.000 palestinos han muerto en Gaza por fuego israelí y más de un millar en Cisjordania ocupada, entre ellos más de 20.000 menores de edad.

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Además, más del 80 % de los edificios de Gaza han sido dañados o destruidos, así como sus hospitales, universidades y centros de culto, mientras que la mayoría de su población sigue forzosamente desplazada en tiendas de campaña más de dos años y medios después.