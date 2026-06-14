JD Vance planea acudir a la firma del acuerdo de paz con Irán en Suiza

"Creo que todavía estamos definiendo la logística de quién asistirá a esa ceremonia de firma. Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente también asista", declaró en una entrevista con la cadena Fox News.

Vance participó el pasado abril en la primera ronda negociaciones con Irán celebrada en Islamabad, lo que supuso el mayor contacto de alto nivel entre ambos países en décadas, pero que concluyó sin un acuerdo.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, el cual será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.