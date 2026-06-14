La Policía reprime protesta en la Cachemira paquistaní en medio de acusaciones de víctimas

"La policía y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación represiva a primera hora de la mañana de este domingo, tras la cual la multitud se dispersó", explicó a EFE un oficial del control policial de Rawalakot, Adeel Ahmed, quien indicó que no se registraron muertes durante el operativo, aunque un activista resultó herido.

De acuerdo con el agente, el operativo se llevó a cabo a primera hora de la mañana de este domingo contra activistas del JAAC que mantenían una sentada de protesta en Dreak Eidgah, a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad de Rawalakot.

Por su parte, el Comité de Acción Conjunta de Awami (JAAC) desmintió esa versión en su cuenta de la red social X afirmando que “en el emplazamiento de Dreak Eidgah, dos personas han muerto hasta el momento durante la operación para dispersar la sentada esta madrugada, mientras que varias más están heridas”.

Las fuerzas de seguridad alegaron que los manifestantes abrieron fuego directamente contra las fuerzas del orden, impactando en los agentes y en un vehículo blindado a prueba de explosivos que no sufrió daños, mientras que los policías mantuvieron la compostura y no dispararon.

“Tras la operación, un intenso bombardeo de gases lacrimógenos dejó a toda la zona envuelta en humo, haciendo imposible incluso respirar”, añadió la plataforma, que denunció que las torres de telefonía móvil de la ciudad están caídas y el internet cortado desde el 5 de junio, lo que se suma a la escasez de alimentos básicos tras casi ocho días de bloqueo.

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Esta nueva intervención se produce después de que miles de personas se congregaran en Rawalakot tras los mortales enfrentamientos del lunes frente al Hospital Militar Combinado (CMH).

Con el choque de hoy, la cifra de fallecidos según las fuerzas de seguridad se mantiene en al menos 15 muertos, incluidos cuatro agentes, aunque el JAAC eleva el balance total a un centenar de víctimas mortales.

El JAAC, que comenzó el año pasado como una plataforma civil contra el encarecimiento de la vida, exige ahora la abolición de los 12 escaños de la Asamblea Legislativa regional reservados para los refugiados de la Cachemira india asentados desde 1947, al considerar que Islamabad los utiliza de forma sistemática para manipular las mayorías y controlar el Gobierno local.