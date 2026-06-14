Meloni acusa de censura a la Feria del Libro de Roma por exigir un "carné antifascista"

"Así es como la izquierda concibe la libertad de pensamiento: eres libre, pero solo si dices lo que ellos te permiten decir, si piensas lo que ellos piensan, si lees lo que ellos consideran adecuado", criticó la jefa del Gobierno italiano a través de su cuenta en la red social X.

Para Meloni, "la eliminación de las ideas que no son de izquierdas, disfrazada de lucha antifascista, es un viejo vicio de la izquierda", aunque insistió en que "es una historia en la que ya nadie cree".

"Se llama, sencillamente, censura. Y la censura es incompatible con cualquier sociedad democrática", concluyó en su mensaje en X.

La Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Edición, llamada 'Più libri, più liberi' ('Más libros, más libres'), se celebrará del 4 al 8 de diciembre en el centro de congresos La Nuvola de Roma.

Este año el evento celebra su 25 aniversario y, por ello, la organización anunció una reestructuración de la exposición.

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En concreto, confirmaron una reducción del número de estands y la aplicación de "un nuevo proceso de admisión de expositores" que será evaluado directamente por la dirección del certamen, según precisaron en un comunicado en el que no se menciona explícitamente el llamado "carné antifascista".

Sin embargo, medios locales señalan que la nueva normativa obligará a los editores que quieran exponer a firmar una declaración en la que se "reconozcan y compartan" formalmente los valores antifascistas de la Constitución italiana.

La organización justificó este cambio de requisitos con el fin de priorizar a entidades "con un proyecto editorial sólido y coherente con los objetivos de la feria".

Esta decisión llega tras la polémica que marcó la pasada edición por la participación de la editorial Passaggio al Bosco, señalada por decenas de escritores como neofascista, lo que provocó una ola de protestas y la retirada de varios autores, entre ellos el conocido historietista Zerocalcare.

Passaggio al Bosco es una editorial que cuenta en su catálogo con numerosos títulos sobre los totalitarismos europeos del siglo XX y sobre figuras como León Degrelle, neofascista belga que combatió en la II Guerra Mundial con la Waffen (cuerpo de combate) de las SS de Adolf Hitler.

La Feria del Libro de Roma está centrada en pequeñas y medianas editorial y está organizada por la Asociación Italiana de Editores (AIE).