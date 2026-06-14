Miles de personas exigen en Madrid y Barcelona mejores condiciones para los docentes

En el caso de Barcelona, los manifestantes exigieron un nuevo pacto entre la Generalitat (el gobierno regional catalán) y los diferentes agentes del sector para hacer frente a la "emergencia social y educativa" en Cataluña.

Y en Madrid, el lema fue "Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende", donde se exigió más financiación en el sistema educativo y se denunció la falta de apoyos para el alumnado con necesidades educativas específicas.

Con datos de participantes discordantes -7.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, y unas 25.000, según los organizadores-, esta manifestación arrancó a una semana del término de un curso escolar marcado por 23 jornadas de huelgas, algunas territoriales y otras generales.

La protesta fue organizada por los sindicatos Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT con el objetivo de reclamar mejoras educativas y laborales en la región.

Con el lema "Paremos la emergencia social y educativa" en la pancarta principal, la manifestación transcurrió en un ambiente familiar y con numerosas personas vestidas de amarillo, el color escogido por los sindicatos en este ciclo de movilizaciones.

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Con algunos paraguas para proteger a los niños del intenso calor, en la manifestación se escucharon y leyeron consignas en carteles, tales como "menos policía y más educadores", "educación pública y de calidad" o "Niubó, dimisión", en alusión a la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de Ustec (mayoritario entre el profesorado de infantil y primaria), Iolanda Segura, dijo que existe una "crisis educativa sin precedentes que demanda cambios estructurales".

Segura aseguró que la manifestación quiere expresar "un llamamiento unánime a la necesidad de hacer una transformación educativa global", y pidió reabrir una negociación colectiva, pese a que en los últimos días Ustec ha declinado reunirse con el Departamento de Educación.

"Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende", fue el lema de esta gran manifestación que arrancó en las inmediaciones de la céntrica plaza de Neptuno, convocada por Comisiones Obreras (CCOO), UGT, la asociación de padres y madres CONFAPA, y apoyada por plataformas como 'Aprender sin calor' y el PSOE madrileño.

En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes, amarillas -representación de las escuelas infantiles- y rojas -de lucha contra el calor en las aulas-, cientos de profesores, alumnos, familias y ciudadanos protestaron contra unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y por la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

"Actualmente, la oferta educativa de la concertada financiada con fondos públicos es mayor que la de la pública y además se han blindado los conciertos educativos por 10 años", denunció la secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CCOO, Aida San Millán.

San Millán adelantó que esta manifestación es la "antesala" a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

"Es el momento de dar el golpe en la mesa. El profesorado madrileño es el peor pagado de toda España", afirmó, para luego subrayar que la Comunidad de Madrid lleva doce años sin ampliar plantillas, "con casi 6.000 trabajadores menos en la educación pública" desde los recortes que provocó la crisis económica de 2008.

Pero también, por la ausencia de medidas para paliar el calor que soportan los colegios públicos cada cierre de curso, que fue otro de los motivos por los que se manifiestan padres, madres y profesores.