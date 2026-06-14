Modi y Macron escenifican en Niza el refuerzo de su alianza franco-india por la innovación

"Esta visita a Francia supone también la oportunidad de adoptar una hoja de ruta para la innovación Francia-India 2030, lo que constituye un nuevo logro importante de esta asociación estratégica global especial", explicó Macron durante el discurso de apertura del evento, denominado 'Bharat Innovates', que es la primera vez que se celebra fuera de la India.

Entre los ejes que trabajar, Macron destacó en particular la cuestión de la Inteligencia Artificial (IA), que en opinión de las dos naciones debe ser abierta, segura, cooperativa responsable y ética, o la de la energía descarbonizada.

"La cuestión no es si India innovará sino quién innovará con la India", manifestó el presidente francés, que deseó igualmente que el evento sirva para poner en valor que Francia lleva siendo desde hace 7 años el país más atractivo de Europa en materia de innovación.

Modi, por su parte, recalcó que esta alianza -que en una visita de Macron al país asiático, en febrero, se había materializado, entre otros asuntos, en el lanzamiento de un 'Año Francoindio de la Innovación'- se basa no solo en intereses comunes de las dos naciones, sino en una visión compartida de lo que debe ser el futuro.

"Cada oportunidad conlleva también nuevas responsabilidades; hoy en día el mundo busca tecnologías que sean fiables, inclusivas y centradas en las personas, y cuyo objetivo sea el bien de la humanidad. En este contexto, la prioridad de la India es la tecnología al servicio de la humanidad, una innovación centrada en las personas", dijo el primer ministro.

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Tras el paso por Niza, Modi hará una breve visita a Eslovaquia antes de acudir a Évian (este de Francia) para representar a su país en la cumbre del G7, en calidad de país invitado por la presidencia rotativa que ejerce Francia.

En esa cumbre de jefes de Estado, que durará tres días desde el lunes, el centro de la agenda lo ocupa la geopolítica, con foco en Oriente Medio y Ucrania, y la economía, con el fin de responder a las tensiones internacionales e impulsar respuestas comunes a los dessequilibrios macroeconómicos y los desafíos globales.

Además de los países del bloque (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y de la India, Francia ha invitado también a los líderes de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India, Kenia, Ucrania, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Tras la cumbre, Modi irá a París el 18 de junio, donde tendrá nuevas reuniones de trabajo y donde acudirá al foro de empresas emergentes tecnológicas VivaTech (el más grande de Europa de este tipo).