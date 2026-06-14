Netanyahu felicita a Trump por su 80 cumpleaños mientras EEUU negocia la paz con Irán

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", celebró Netanyahu en su cuenta de X.

Y añadió, refiriéndose al aniversario de la independencia del país norteamericano: "Este año, su cumpleaños llega en un momento muy propicio. Estados Unidos celebra 250 años de libertad: una gran nación construida sobre la libertad y la fe".

"Le deseo que siga teniendo fuerza y vigor mientras guía a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz a través de la fortaleza, y mientras seguimos llevando la alianza entre Estados Unidos e Israel a cotas cada vez más altas", concluye el mensaje.

El mandatario estadounidense, que el pasado domingo ya intermedió en un conato de escalada bélica entre Irán e Israel, negocia en este momento un acuerdo de paz con Irán cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.