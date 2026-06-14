Opositor ruso Iliá Yasin encabeza nuevo partido político Fuerzas Pacíficas de Rusia

"Somos el partido de la paz, somos el partido de la libertad, somos el partido de la justicia, el partido de un orden social justo. Esto son nuestros tres principales valores, es la visión que proponemos a la sociedad rusa", declaró Yashin a la prensa, citado por el canal de televisión ruso Dozhd, ilegalizado por las autoridades rusas.

Además fueron electos como vicepresidentes del nuevo partido Yelena Kotiónochkina, Konstantina Kósova y Olga Prokópieva entre más de cien candidatos.

El congreso fundacional arrancó el pasado viernes a puertas cerradas, para acordar en nombre del partido, su manifiesto y su reglamento.

Yashin señaló que el nuevo partido espera lograr establecer un diálogo con la comunidad internacional.

"Hemos creado el partido justo para luchar por el poder en Rusia. Y para convertirnos en un sujeto de las relaciones internacionales. Estamos interesados en crear toda una red de representantes políticos a diversos niveles", dijo.

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En particular, señaló su interés en mantener contactos con Occidente para "defender los intereses de los rusos opuestos a la guerra".

Añadió que la fuerza política cuenta con el apoyo financiero de "varios partidarios" que ayuda con dinero e incluso ayudaron a celebrar el congreso, aunque eludió nombrarlos para evitar "que sean procesados penalmente por financiamiento de 'extremismo'" por las autoridades rusas.

Insistió que Fuerzas Pacíficas "no es un partido de emigrados", sino un partido que "sin falta, antes o después, estará en Rusia".

Cuando anunció su propuesta en marzo, Yashin aseguró que el objetivo "es llegar al poder en Rusia", ya que se trata de un partido político, "no una fundación, un club de correligionarios o una asociación"

El opositor destacó que, debido a la guerra en Ucrania, ha surgido un "vacío" político que debe ser rellenado y recordó que a finales del siglo XIX también se crearon partidos políticos rusos en el exilio que eran considerados ilegales y extremistas por la policía secreta zarista.

Con todo - añadió - una vez el último zar, Nicolas II, abdicó en 1917, algunos de esos partidos participaron en los procesos políticos que comenzaron en la nueva Rusia.

Yashin, que fue canjeado en agosto de 2024 en el marco del mayor intercambio de presos entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, fue declarado a finales de ese año en búsqueda y captura por el Ministerio del Interior.

En enero pasado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mantuvo un encuentro en Estrasburgo con la recién creada plataforma de "fuerzas democráticas rusas" integrada por quince personalidades rusas exiliadas y encabezada por el magnate Mijaíl Jodorkovski.

También forman parte de esa plataforma el político y periodista Vladímir Kara-Murza; el ajedrecista y también disidente Gari Kaspárov; el defensor de los derechos humanos, Oleg Orlov, o Nadia Tolokonikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.

No han querido formar parte de este movimiento los colaboradores de Navalni, que habría cumplido hace una semana 50 años de no morir -supuestamente envenenado- en febrero de 2024 en una prisión ártica y que están incluidos en el Fondo de Lucha contra la Corrupción.