Reino Unido intercepta un petrolero de la 'flota fantasma' rusa en el Canal de la Mancha

Starmer dijo que el petrolero -cargado con una cantidad indeterminada de crudo- pertenece a la llamada 'flota fantasma' rusa, creada en 2022 para eludir las sanciones impuestas a Rusia por lanzar la invasión y guerra contra Ucrania.

El primer ministro británico dijo que la captura de ese carguero ruso supone "otro golpe a Rusia, y recuerda a aquellos que alimentan la guerra de (Vladímir) Putin contra Ucrania que no les permitiremos esconderse".

El ministerio de Defensa precisó después que el carguero con nombre Smyrtos será escoltado hasta las costas del sur inglés, y que forma parte de la 'flota fantasma' de 700 barcos mediante los que Rusia exporta el 75 % de su petróleo y derivados. Según la fuente, la captura de hoy fue una operación conjunta con las fuerzas francesas.

Starmer anunció el pasado marzo que las fuerzas armadas británicas tenían luz verde para abordar cualquier barco sospechoso de violar las sanciones a las exportaciones rusas, y según el ministerio de Defensa han sido más de 500 los barcos identificados y sancionados (lo que significa que no pueden atracar en puertos británicos ni ninguna compañía británica les puede dar servicios).

El primer ministro aprovechó para felicitar a las fuerzas armadas británicas, que llevaron a cabo la operación, por "dar seguridad a este país 24 horas al día y 365 días al año", un mensaje que cobra sentido en un momento de críticas crecientes por la infrafinanciación del sector defensa que llevó el pasado jueves a la dimisión por sorpresa del ministro de Defensa John Healey.