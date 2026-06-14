Resultados definitivos en Armenia confirman gobierno en solitario del europeista Pashinián

Los resultados fueron anunciados por el presidente de la CEC, Vaagn Ovakimián, según el cual la formación prorrusa Armenia Fuerte, respaldada por el Kremlin y liderada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián logró el 23,2710 % de los votos, mientras que el bloque Armenia, del expresidente Robert Kocharián, logró un 9,9231 %.

El partido del empresario Gaguik Tsarukián Armenia Floreciente no logró superar el umbral del 4 % y quedó fuera del Parlamento tras quedar con solo 3,893 %.

Estas elecciones, en las que participó el 58,9 % del padrón electoral, un total de 1.476.769 armenios, fueron cuestionadas tanto por la oposición, que exigió anular los resultados de los comicios, como por Rusia, que no ve con buenos ojos la deriva de Pashinián hacia la Unión Europea.

Pashinián, por su parte, acusó a los detractores del Gobierno de cometer fraude y aseguró que todos los implicados en la presunta compra de votos responderán ante la Justicia.

Mientras, las fuerzas opositoras se han congregado frente a la sede de la CEC para protestar por los resultados de las elecciones.