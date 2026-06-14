Taty Almeida, figura fundamental de Madres de Plaza de Mayo en la lucha por la justicia

Dos comunicados, uno de su familia y otro de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora -la cual presidía-, anunciaron su fallecimiento en Buenos Aires, la despidieron con dolor y remarcaron su denodado compromiso con los derechos humanos y las causas de los sectores populares.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, nació en 1930 y desde 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975, a manos del grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como Triple A, pocos meses antes del golpe militar que dio paso a la dictadura.

Con apenas 20 años, Alejandro Almeida -estudiante de Medicina y militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores- fue secuestrado y nunca encontraron sus restos, algo que su madre vivió con gran dolor hasta su último día.

Según el relato de la propia Taty Almeida, en el inicio de su acercamiento a las Madres de la Plaza de Mayo temió que las demás la consideraran espía, pues su familia y muchos parientes pertenecieron a las Fuerzas Armadas.

Almeida cambió sus convicciones políticas tras la desaparición de su hijo y lo explicó así en una entrevista para el Archivo Oral de Memoria Abierta: “Yo me siento parida por Alejandro. Me bajó de esa burbuja en la que toda la vida había vivido”.

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Con el grupo original de Madres, integrado por otras mujeres muy conocidas como Hebe de Bonafini -ya fallecida- y Estela de Carlotto, que también buscaban a sus hijos y nietos, se reunió cada jueves desde 1979 frente a la Casa Rosada -sede del Gobierno- en una protesta silenciosa con sus pañuelos blancos en la cabeza.

Desde allí denunciaron los crímenes contra sus hijos e hijas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y hasta la fecha se siguen celebrando esas protestas todos los jueves, aunque cada vez menos numerosas porque las Madres y las Abuelas van falleciendo.

Con el regreso de la democracia, en 1983, de ese grupo original se formaron tres asociaciones que marcaron la lucha por los derechos humanos en Argentina: las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (creada por Taty Almeida) y las Abuelas de Plaza de Mayo.

La fractura se debió a diferencias ideológicas en relación con los sucesivos gobiernos democráticos, las estrategias del movimiento y la toma de decisiones internas, aunque todos los sectores mantuvieron como eje la búsqueda de "memoria, verdad y justicia", y todas fueron respetadas.

Mientras las Abuelas comenzaron a buscar durante la dictadura a los nietos robados -hijos de sus hijos e hijas detenidas y desaparecidas-, la división entre las Madres ocurrió en 1986: un sector, encabezado por Bonafini, continuó bajo el nombre original y rechazó mantener contacto con el Estado, al considerarlo cómplice de los crímenes; mientras que Línea Fundadora, liderado por Almeida y Nora Cortiñas, buscó modos de reclamo más conciliadores.

Línea Fundadora también apoyó e impulsó los procesos judiciales contra los militares y civiles implicados en la desaparición de personas durante la dictadura, que el movimiento de derechos humanos cifra en 30.000.

"No nos han vencido" fue una de las consignas más conocidas de Taty Almeida en sus múltiples discursos en Argentina para brindar su apoyo a las luchas populares, trabajadores despedidos y víctimas de violencia estatal.

Los restos de Taty Almeida serán velados este lunes en la sede del sindicato de Telecomunicaciones de la ciudad de Buenos Aires.