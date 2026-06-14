Trump está "convencido" de que el acuerdo con Irán se cerrará hoy, según Waltz

"El presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca. Dejaré los detalles concretos y el calendario a la Casa Blanca", apuntó Waltz en una entrevista en el programa 'This Week' de ABC News.

El representante ante la ONU indicó que los iraníes "son negociadores increíblemente difíciles, a lo que se suma el hecho de que les está costando mucho obtener orientación de su líder supremo y de que no siempre están de acuerdo dentro de su equipo".

Sin embargo, reiteró que Trump y los negociadores estadounidenses están "convencidos" de que el acuerdo se cerrará hoy.

El líder republicano anunció el sábado que hoy se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

El mensaje de Trump llegó después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara ayer que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las siguientes 24 horas.

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No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

Hace unas horas, el negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy.

En la entrevista con ABC News, Waltz insistió en que Irán debe "abandonar sus capacidades de enriquecimiento de uranio" y "su apoyo a grupos terroristas", y aseguró que la nación persa "está aceptando todas esas cosas".

"Muchos de estos detalles se irán concretando a medida que avancemos en la siguiente ronda de negociaciones", aclaró.

El embajador destacó además que este acuerdo presenta "diferencias muy importantes" respecto al acuerdo nuclear alcanzado durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama en 2015.

"En primer lugar, en lo que respecta a la descongelación de activos o el levantamiento de sanciones, se tratará de un sistema de pago por resultados. No habrá dinero por adelantado", apostilló.