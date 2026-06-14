Trump respalda al congresista Mike Collins en las primarias para el Senado en Georgia

"Es para mí un gran honor dar mi apoyo a 'MAGA' Mike Collins, un congresista muy respetado que ha estado a mi lado desde el principio y que se presenta al Senado de los Estados Unidos por Georgia", escribió el líder republicano en su plataforma Truth Social.

El mandatario aseguró que Collins cuenta "con el firme apoyo de los patriotas 'MAGA' (sigla en inglés para el colectivo que aglutina el lema 'Hacer a EE.UU. grade otra vez' - 'Make America Great Again') más respetados de Georgia", así como de "muchos republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado".

Trump destacó de Collins el haber sido un empresario "de gran éxito" antes de convertirse "en un distinguido congresista de Estados Unidos", y añadió en que ha servido "de manera brillante" a su comunidad a lo largo de su carrera.

"Como vuestro próximo senador, Mike seguirá trabajando duro para hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover el 'HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS', defender el dominio energético estadounidense (...)", anotó.

El jefe de Estado indicó que, de ser elegido en las primarias, Collins se enfrentará en los comicios de noviembre al demócrata Jon Ossof, al que calificó como "un senador débil y patético" que defiende la participación de personas trans en los deportes y las "fronteras abiertas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¡Nosotros somos todo lo contrario! Yo creé la frontera más fuerte de la historia y el congresista Mike Collins me respaldó en todo momento", añadió Trump.

El año pasado, Collins promovió la llamada Ley Laken Riley, que exige a las autoridades de inmigración (ICE) detener a inmigrantes indocumentados que cometan delitos menores. La norma debe su nombre a una estudiante de enfermería asesinada en 2024 por un migrante indocumentado que previamente había sido detenido por robar.

En las primarias de mayo, ni Collins ni Dooley, respaldado por el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp -enfrentado con Trump- lograron obtener más del 50 % de los votos.

La tensión entre Trump y Kemp se intensificó después de que el gobernador se negara a impugnar los resultados de las elecciones generales de 2020, en las que el ahora presidente perdió contra el demócrata Joe Biden. En dichos comicios, Biden ganó en Georgia por un estrecho margen.