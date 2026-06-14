Un 62 % de Cuba quedará sin corriente durante el mayor apagón previsto para este domingo

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo desde enero pasado por el asedio petrolero de EE.UU., que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional.

La situación actual es "crítica", según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que esta semana han superado las veintidós horas diarias y de hasta dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé -para el horario de mayor demanda- una capacidad de generación de 1.215 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.885 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.915 MW.

En este momento, ocho de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

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Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de un 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Así mismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable de otro 40 % de la generación.

Entre las principales incidencias de esta jornada, la UNE refiere además que están fuera de servicio por falta de combustible 106 centrales de generación distribuida, dos "patanas" (centrales flotantes) y dos plantas que operan con fueloil.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar apoyado por China.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

La situación energética ha agravado la crisis económica en la isla. Cuba afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

Los apagones son además uno de los principales detonantes del creciente descontento social, como evidencian las protestas -focalizadas y pacíficas- que se han registrado en las últimas semanas, principalmente en La Habana.