Zelenski confirma ataques exitosos contra la infraestructura petrolera y química rusa

En un mensaje en X, Zelenski precisó que combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron una instalación petrolera "importante para las reservas del Estado agresor" en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera ucraniana.

Además, fuerzas del ejército ucraniano alcanzaron la planta química de Azot, en la región rusa de Tula, "cuyas operaciones son fundamentales para la capacidad de producción de explosivos".

Por otra parte, el tráfico aéreo se vio restringido en seis aeropuertos rusos y en total, desde la tarde del sábado, 28 regiones de Rusia han estado bajo alerta de ataque aéreo, añadió.

Asimismo se registraron impactos contra la logística militar del ocupante en el territorio de Ucrania ocupado, indicó.

"Nuestros combatientes han obtenido buenos resultados al aplicar sanciones de largo alcance contra instalaciones importantes en el territorio de Rusia y en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente", resumió Zelenski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que "Ucrania está llevando a cabo su plan de sanciones de largo alcance contra Rusia y las tareas asignadas en lo que respecta a ataques de medio alcance, en respuesta a la negativa de Rusia a poner fin a esta guerra".

"Hemos ofrecido a la cúpula rusa todas los formatos posibles para la negociación, y la única respuesta ha sido una agresión continuada e intentos de ampliarla. Es lógico que la guerra regrese al lugar de donde partió. Ucrania necesita la paz", concluyó.