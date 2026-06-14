Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar petróleo de la 'flota fantasma' rusa

"Europa necesita urgentemente adoptar medidas legislativas que permitan no sólo la detención de petroleros y restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del crudo que transportan. Sin duda, esto ayudará a acercar la paz", escribió en un mensaje en X.

Afirmó que "fue la arrogancia de Rusia, alimentada por los elevados ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra" y subrayó, en este sentido, que "cada decisión de los socios que prive a Rusia de ingresos también limita la propia guerra".

Zelenski agradeció a Reino Unido por haber dado "este importante paso contra la flota petrolera rusa" y al primer ministro, Keir Starmer, y a todos los británicos "por esta firmeza basada en principios".