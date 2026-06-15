900.000 migrantes solicitan su regularización en España a 15 días de que termine el plazo

Según confirmaron a EFE desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores.

De estas 900.000 solicitudes, se admitieron a trámite unos 360.000 expedientes a 15 días de que finalice el plazo, el 30 de junio.

Desde el ministerio llaman a la calma y a completar las solicitudes. "Que nadie se quede fuera" es el objetivo compartido estas semanas por las ONG que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según trasladaron todas las partes a EFE.

Comienza la fase final de un proceso que muchos aplauden ya como un hito dentro de los trámites de extranjería, pero del que algunos temen quedarse fuera según ven pasar los días en el calendario.

Sobre todo los nacionales de ciertos países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, para los que está siendo imposible conseguir el ansiado certificado de antecedentes penales, indispensable para hacer la solicitud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si finalmente no lo logran, estos ciudadanos deberán hacer su petición igual y confiar en que el Gobierno lo consiga por ellos a través de la vía diplomática prevista para estos casos.