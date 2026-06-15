A pesar de veto a Israel, propalestinos intentan bloquear entrada a feria armamentística

Un pequeño grupo de una treintena de activistas se manifestaron a las puertas del Parque de Exposiciones de Villepinte, donde comenzó hoy el Eurosatory, para denunciar "a todos los vendedores de armas" por su papel en "el aplastamiento de los levantamientos populares" y criticar la doble postura de Francia respecto a Israel.

"El Gobierno francés lo que ha hecho ha sido prohibir la exhibición de armas ofensivas. Eso da a entender que existen armas dedicadas única y exclusivamente a la defensa. Nosotros lo que queremos reafirmar es que la mera presencia de empresas israelíes en esta feria ya constituye una forma de complicidad con el genocidio" en Gaza, explicó a EFE Celeste, la portavoz del grupo.

La manifestación fue rápidamente disuelta por la intervención de los antidisturbios que se llevaron arrestados en un furgón a varios de los activistas.

Israel, por su parte, cargó este lunes contra la organización de Eurosatory por haber tapiado durante la noche ciertos pabellones de las empresas israelíes del sector de defensa, y alegó que éstas habían cumplido con las exigencias del Gobierno francés y pretendían exhibir únicamente sistemas de carácter defensivo.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa israelí calificó la medida de "cínica y discriminatoria" y la interpretó como un intento de excluir la tecnología israelí de una muestra internacional, cuya "calidad se demuestra a diario en Oriente Medio".

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El ministerio israelí aseguró que continuará impulsando las exportaciones de armamento del país "a nuevos máximos globales", pese a lo que consideró un intento francés de "ocultar al mundo la superioridad tecnológica israelí".

A principios de junio, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya confirmó que las empresas israelíes que participaran en Eurosatory solo podrían exhibir equipos de carácter defensivo.

En su edición de 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en Eurosatory por las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de muertos desde el 7 de octubre de 2023 ha alcanzado ya los 73.000.

Eurosatory es una de las ferias más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, especializada en la actividad terrestre y aéreo-terrestre. Este año los organizadores anuncian 2.656 expositores de 61 países y 330 delegaciones oficiales de 93 naciones diferentes.