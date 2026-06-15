Asfura viaja a Alemania a reunión con empresarios y a Ucrania para fortalecer cooperación

Asfura cumplirá en Europa "una agenda orientada a fortalecer la cooperación internacional, ampliar espacios de diálogo político y promover nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo para Honduras", indicó la misma fuente en un comunicado.

En Alemania, el gobernante participará en el Segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín (BCMF) 2026, "encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado de Gobierno, representantes gubernamentales, expertos en clima y organismos multilaterales para analizar los desafíos que plantea el cambio climático", añade la información oficial.

La Cancillería hondureña señaló además que el Centro Global para la Movilidad Climática (GCCM), en colaboración con la Fundación Robert Bosch, confirmó la presencia de Asfura en el evento programado para los días 18 y 19 de junio en la capital alemana.

Asfura viaja acompañado de la canciller hondureña, Mireya Agüero, "en una misión diplomática que contempla actividades en Alemania y Ucrania, como parte de la estrategia del Gobierno para consolidar alianzas que generen beneficios concretos para los hondureños", subraya el comunicado.

Según la Cancillería de Tegucigalpa, la participación de Honduras en Alemania cobra especial relevancia debido a la alta exposición del país a fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sequías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto, el Gobierno promoverá una agenda enfocada en fortalecer la cooperación para la adaptación climática, la prevención de riesgos, la infraestructura resiliente y la protección de las comunidades afectadas.

En Alemania, Asfura también se reunirá con representantes del sector empresarial, incluyendo la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), una de las instituciones económicas más importantes de Europa, para presentar a Honduras como un destino atractivo para la inversión, la innovación, el comercio y la generación de empleo.

En Kiev, Asfura se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para "explorar mecanismos de cooperación en áreas estratégicas como seguridad alimentaria, modernización agrícola, innovación tecnológica, energía, infraestructura, educación superior y desarrollo económico".

La agenda en Ucrania incluye la suscripción de un memorando para "el establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas y de la Hoja de Ruta Honduras–Ucrania 2026-2030, instrumentos que servirán para ordenar la agenda bilateral e identificar oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosas".

"La gira presidencial reafirma el compromiso de Honduras con una política exterior activa, equilibrada y orientada a resultados, fortaleciendo vínculos con socios estratégicos y promoviendo alianzas que contribuyan a atraer inversión, generar conocimiento, ampliar capacidades y mejorar las condiciones de desarrollo para el país", indicó la Cancillería del país centroamericano.