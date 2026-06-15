Baréin condena a doce personas a diez años de cárcel por simpatizar con Irán

Según un comunicado de la Fiscalía de Crímenes Terroristas de Baréin, las doce personas fueron acusadas de "alentar y respaldar los atroces ataques terroristas iraníes contra el Reino de Baréin", país que acoge la Quinta Flota de EE.UU, además de "obtener y difundir datos vitales prohibidos".

También de "filmar en lugares prohibidos y propagar noticias falsas y rumores a través de las redes sociales, durante la brutal agresión iraní", en alusión a los ataques con drones y misiles que la Guardia Revolucionaria iraní lanzó contra el país árabe del golfo Pérsico durante la guerra, iniciada a finales de febrero.

Además de la pena de cárcel, algunos de los condenados fueron multados con el pago de 2.000 dinares (unos 4.600 euros), añade la nota, sin dar a conocer un número exacto.

Todos los sentenciados habían sido detenidos por difundir en sus cuentas personales en las redes "imágenes, vídeos y comentarios que expresaban apoyo y aprobación a los ataques terroristas iraníes", así como "rumores destinados a dañar la moral de la sociedad bareiní, incitar al pánico entre la población y perjudicar la seguridad pública", según la nota.

Baréin y otros vecinos como Kuwait y Catar han detenido a centenares de personas bajo acusaciones similares en las últimas semanas, decenas de las cuales han sido privadas de su nacionalidad.

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El pequeño reino del Golfo revocó a finales de abril la nacionalidad de 69 ciudadanos, entre ellos 33 menores de edad, una medida que organizaciones de derechos humanos calificaron de discriminatoria y contraria al derecho internacional.

Las nuevas sentencias en Baréin llegan después de que Irán y EE.UU anunciaran este domingo haber alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra, que firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza.