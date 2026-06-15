Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra para Hábitat y Vivienda en Venezuela

A través de Telegram, Rodríguez indicó que Posani es doctora en Arquitectura y cuenta con "amplia experiencia" en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura.

"Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano", subrayó la mandataria encargada, quien agradeció a Márquez por su labor al frente del Ministerio para Hábitat y Vivienda.

Además, la líder chavista designó al actual vicepresidente sectorial de Obras Públicas у Servicios, Juan José Ramírez, como jefe del Sistema 1 x 10 del Buen Gobierno, un mecanismo creado en 2022 en el que las personas pueden hacer reportes, denuncias personales y comunitarias, así como alertas y propuestas, según información oficial.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, ahora detenido en EE.UU. y cercano al presidente depuesto Nicolás Maduro.

El pasado 18 de marzo, la mandataria encargada destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

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Rodríguez inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.