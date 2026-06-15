Egipto espera que la atención vuelva a centrarse en Gaza tras el acuerdo entre EE.UU.-Irán

"Egipto lo considera un acontecimiento muy importante que restablecerá la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional", dijo el ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

El Cairo espera "que el acuerdo constituya un importante punto de inflexión para mejorar la confianza mutua, sentar nuevas bases para la cooperación, crear un entorno que apoye la paz y promover los esfuerzos diplomáticos para abordar el resto de las diversas cuestiones (en Oriente Medio)", agregó.

En este contexto, "Egipto expresa una vez más su aspiración de que el fin de la guerra vuelva a centrar la atención internacional en las trágicas condiciones humanitarias y de seguridad del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y trabaje rápidamente para comenzar a implementar la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump", enfatizó.

Washington y Teherán anunciaron este domingo el logro de un acuerdo, mediado por Pakistán con la ayuda de Catar, Egipto, Arabia Saudí y Turquía, para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo y gas mundiales antes del conflicto.

Egipto formó parte del llamado Cuarteto de países compuesto también por Arabia Saudí, Turquía y Pakistán para alcanzar una solución negociada al conflicto entre EE.UU e Irán, si bien Islamabad ha desempeñado el principal papel mediador entre Washington y Teherán.

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El Cairo también es mediador clave en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, auspiciado por Trump y firmado en octubre pasado para poner fin a la guerra en Gaza.

La guerra en el golfo Pérsico, iniciada a finales de febrero con duros bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán, y seguida por la respuesta iraní con misiles a Israel y sus vecinos árabes, así como el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, han desviado la atención internacional de la crisis en el enclave palestino.