Ejército libanés pide a los desplazados del sur posponer su retorno pese acuerdo EEUU-Irán

La institución castrense indicó en un comunicado que, "ante los recientes acontecimientos en la región y las noticias que circulan sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, el mando del Ejército subraya la necesidad de que los residentes pospongan su regreso a los pueblos y ciudades fronterizas del sur".

Asimismo, pidió que acataran "las instrucciones de las unidades militares desplegadas, a fin de proteger su seguridad del peligro de violaciones y ataques israelíes".

El Ejército libanés también subrayó la necesidad de "extremar la precaución en las zonas que han sido objeto de ataques israelíes, y de informar sobre municiones sin explotar y objetos sospechosos al centro militar más cercano o a otras fuerzas de seguridad".

La mañana de este lunes, tras conocerse el acuerdo estadounidense-iraní, muchos desplazados del sur libanés -especialmente golpeado por los ataques israelíes- empezaron a regresar a sus casas después de meses de éxodo forzoso, según recogieron medios árabes y libaneses.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, avisó hoy de que el Ejército no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur libanés, y esa zona será "desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...), será destruida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró este lunes que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán, y espera que "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal" después de todo lo sufrido.

Desde que empezó la ofensiva israelí en el Líbano el 2 de marzo, 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado, según la última actualización del Ministerio de Salud libanés.